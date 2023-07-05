إنتر ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه التركي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو حتى عام 2027.

وقال النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: «إنتر ميلان يعلن توصله إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو حتى 2027».

وكان هاكان تشالهان أوغلو انضم إلى الإنتر في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع الغريم ميلان، ووقع على عقد مدته ثلاث سنوات ينتهي في صيف 2024 في صفقة انتقال حر، وذلك قبل تجديد تعاقده من النيراتزوري.

وقال هاكان في أول تصريح له بعد تجديد العقد حتى عام 2027، عبر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرحبًا جمهور إنتر، سنكمل رحلة الدفاع عن ألوان النيراتزوري معًا».

وخاض اللاعب التركي 95 مباراة مع الإنتر خلال أول موسمين له بقميص الفريق، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وشارك صاحب الـ29 عامًا، في 49 مباراة مع إنتر ميلان في الموسم الماضي، ونجح في إحراز 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

يذكر أن، هاكان تشالهان أوغلو أسهم في بلوغ إنتر ميلان، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فضلًا عن التتويج بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.