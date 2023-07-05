بريطانيا: ملتزمون بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

أكد المستشار العسكري للمملكة المتحدة إيان ستابس، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال ستابس، في بيان بريطانيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "لقد مر أسبوعان منذ انعقاد هذا المنتدى وخلال هذه الفترة، شهدنا للأسف استمرار روسيا في هجماتها الهمجية التي تسببت في مقتل وتدمير المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

ولفت البيان إلي أن هجمات روسيا الأخيرة تعد تذكيرا قاتما بالعزم والتصميم الدائمين للشعب الأوكراني.

وتابع المستشار العسكري البريطاني: "قتل آلاف المدنيين الأوكرانيين؛ وتعرض الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيون لفظائع لا يمكن تصورها؛ والأطفال الأوكرانيون الذين أُعيد توطينهم قسرًا، تذكير واقعي بأن روسيا تُظهر بشكل متكرر تجاهلها التام للقانون الإنساني الدولي".

وفيما يتعلق بمجموعة "فاجنر" العسكرية، أشار البيان إلى أن "العداء الطويل بين قيادات فاجنر وقادة القوات المسلحة الروسية بلغ ذروته في 24 يونيو، في حين أنه من الواضح أن هذا شأن روسي داخلي، فإن الأحداث التي وقعت تتعلق مباشرة بالغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، حيث ندد بريجوزين بالقيادة العسكرية الروسية، واتهمهم بغزو أوكرانيا لمصلحتهم الشخصية".

وأضاف البيان أن "تمرد بريجوزين يمثل تحديًا غير مسبوق لسلطة بوتين، ومن الواضح أن التشققات بدأت تظهر في الدعم الروسي للحرب".

واختتم المستشار العسكري للمملكة المتحدة إيان ستابس، بالقول: "تلتزم المملكة المتحدة وحلفاؤنا بتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ودفع روسيا خارج الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، هذا هو الطريق الأسرع والوحيد لسلام عادل ودائم، وسوف نقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الوقت، أوكرانيا ستفوز".