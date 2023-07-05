المملكة المتحدة وبولندا تعززان التعاون في السياسة الخارجية والأمن والدفاع

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة وبولندا ستعملان على تعميق تعاونهما في السياسة الخارجية والأمن والدفاع بعد توقيع على الشراكة الإستراتيجية لعام 2030.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الدفاع البريطاني بن والاس وقعا "شراكة 2030" الثنائية الجديدة مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو ووزير الدفاع الوطني ماريوس باشزاك في لانكستر هاوس اليوم.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي،"تمامًا كما قاتلت المملكة المتحدة وبولندا معًا للحفاظ على الحرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، فإن المملكة المتحدة وبولندا اليوم تقفان معًا مرة أخرى، في طليعة الدعم الدولي لأوكرانيا".

وأضاف كليفرلي "تُلزم شراكتنا لعام 2030 المملكة المتحدة وبولندا بتعاون أكبر في مجال الدفاع والأمن والسياسة الخارجية في المستقبل".

فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، "كشركاء دفاعيين تاريخيين وحلفاء في الناتو، تقف المملكة المتحدة مع بولندا للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو ودعم أوكرانيا".

وأضاف "تعزز الشراكة الإستراتيجية لعام 2030 التزامنا بتطوير عمليات نشر وتدريبات عسكرية أوثق وتنفيذ مشاريع قدرات فورية وطويلة الأجل".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن "الشراكة تحدد أولويات مشتركة حول قضايا تتراوح من بيلاروسيا إلى الصين، إلى التعاون في القدرة والعمليات الدفاعية وهي تستند إلى معاهدة 2017 بين المملكة المتحدة وبولندا بشأن التعاون الدفاعي والأمني وثلاثة عقود من التعاون الوثيق".

وأضافت أن الشراكة تؤكد التزام البلدين بالوقوف معًا في دعم نظام دولي مرن يحمي الحرية والسيادة وسلامة الأراضي ويدافع عن حقوق الدول بشكل عادل ويحدد مستقبلها.