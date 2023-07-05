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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأول على الجمهورية بالدبلومات الفنية 2023.. لم أتلق دروسًا خصوصية وحلمي دخول كلية الهندسة

الأول علي مستوي الجمهورية
الأول علي مستوي الجمهورية
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أعرب الطالب محمد عاطف فوزي عباسية، والمقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عن سعادته وفخره بحصوله على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية 2023، في نظام الثلاث سنوات "دبلوم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور"، على مستوى الجمهورية.

وأكد “فوزي” أنه لم يتوقع ذلك على الرغم من حصوله على مراكز متقدمة في الصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ دروسًا خصوصية، وكان يذاكر لمدة 5 ساعات يوميًا، بهدف تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة.

وأوضح الطالب أنه اختار الالتحاق بالثانوي الفني بدلًا من الثانوي العام، بسبب معاناة أخيه الأكبر من صعوبة الدراسة بالثانوي العام، ولذلك قرر الالتحاق بالثانوي الصناعي بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الوصول إلى حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة.

الشرب والصرف الصحى الصف الأول والثاني الثانوي محافظة البحيرة نتيجة الدبلومات الفنية