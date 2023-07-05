هاني شنودة مفاجأة حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

يحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة، حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، في دورته السادسة عشرة يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.

كان المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن انطلاق دورته المقبلة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.