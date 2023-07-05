ضبط المتهم بالقاء "كسر زجاج" بأحد شواطىء البحر الاحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات "كسر زجاج" بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.. وضبط مرتكب الواقعة



عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات "كسر زجاج" بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس خاص بمنطقة الشاليهات المواجهة للشاطئ محل الواقعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لإتخاذ اللازم.