"بلبطة" لحسين الجسمي تقترب من 1.5 مليون مشاهدة

كسرت أغنية بلبطة للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتى أصدرها باللهجة المصرية حاجز المليون و300 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية منذ طرحها قبل 5 أيام ، في 29 يونيو الماضى 1,389,044 مشاهدة ، وتعاون الجسمي في كلمات أغنية "بلبطة" التي تنتمي للأغنيات ذات اللون الغنائي المصري كلمة ولحناً، مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم، والملحن عمرو الشاذلى، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

جاءت كلمات الأغنية

عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر

وابعد ع الناس

واشرب أناناس

وأجيب نضارة

اقعد ف الشمس

ياه ع الإحساس

واقضّيها بلبطة بلبطة.