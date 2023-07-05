فيديو.. أستاذ مناخ: صيف هذا العام سيكون أشد حرارة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن النشاط البشري السلبي هو الأساس في التغيرات المناخية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة يحدث بسبب زيادة غازات الاحتباس الحراري والتي تزيد بسبب الأنشطة البشرية وطاقة الوقود الأحفوري والمخلفات وغيرها من الأسباب المتعددة.

وأضاف “قطب” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن آخر دراسات بحثية للمراقبين للطقس والمناخ تشير إلى أن صيف هذا العام سيكون أشد حرارة من الأعوام السابقة وذلك بسبب ظاهرة تحدث في المحيط الهادي والتي تستمر لمدة عام وتأتي كل 5 : 7 أعوام وهي قادمة العام الحالي وسيكون تأثيرها واضحا، مشيرا إلى أنها ستسهم في زيادة الأعاصير نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه والمنخفضات الجوية.

كما لفت أستاذ المناخ، إلى أن هذه الأعصاير تسبب الفيضانات وغرق الشواطئ وفي نفس الوقت يحدث في مناطق أخرى جفاف وحرائق للغابات، وبالتالي من الضروري العمل على تنفيذ توصيات مؤتمر قمة شرم الشيخ للمناخ للعمل على خفض درجة حرارة الأرض.