الأولى جمهوريا "تعليم فني": كنت بحلم أكون دكتورة أغذية وبشكر أساتذتي

كنت بحلم أكون دكتورة خبيرة فى الأغذية علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش شرط أدخل ثانوي عام علشان أحقق حلمى، وأهم حاجة أدرس حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".. بهذه الكلمات بدأت، الطالبة بسملة عصام عبدالمنصف، بنت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، كاشفة تفاصيل وأسباب تفوقها وما تود تحقيقه.

وقالت بسملة، خلال فى تصريحات صحفية إنها كانت تحلم وتمني النفس بالتفوق وأن تكون ضمن أوائل الجمهورية، لكن أن تكون الأولى أمر كان مفاجئا لها: "كانت مفاجأة جميلة جدًا إني أكون الأولى على الجمهورية، والحمد لله كرم ربنا عليا ودعوات والدي ووالدتي أكبر الأسباب".

وأوضحت بسملة، الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية، من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان قسم صناعات غذائية تخصص عجائن ومخبوزات، أنها تنوي دخول كلية الزراعة لأجل الوصول إلى حلمها في أن تصبح "دكتورة في التغذية".

وتابعت: "فخورة الحمد لله باللي قدرت أحققه وإني أكون من الأوائل، وحلمي الحصول على لقب دكتورة من التعليم المزدوج علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش لازم أدخل ثانوي عام علشان أكون دكتورة أهم حاجة أدخل حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".

واختصت بسملة بالشكر اثنين من أساتذتها في المدرسة، وهما (محمد مدكور، وناصر وصفي)، لافتة إلى أنهما كانا يدربونها على نماذج لم يخرج منها الامتحان، وأنها كانت حريصة على صلاة الفجر: "كنت حريصة على الصلاة والأذكار وتنظيم وقتي والمذاكرة 15 ساعة كل يوم، والحمد لله ربنا كرمني".

بسملة عصام عبد المنصف الأولى على مستوى الجمهورية تعليم فنى

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