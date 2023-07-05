ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأولى جمهوريا "تعليم فني": كنت بحلم أكون دكتورة أغذية وبشكر أساتذتي

بسملة عصام عبد المنصف
بسملة عصام عبد المنصف الأولى على مستوى الجمهورية تعليم فنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كنت بحلم أكون دكتورة خبيرة فى الأغذية علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش شرط أدخل ثانوي عام علشان أحقق حلمى، وأهم حاجة أدرس حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".. بهذه الكلمات بدأت، الطالبة بسملة عصام عبدالمنصف، بنت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، كاشفة تفاصيل وأسباب تفوقها وما تود تحقيقه.

وقالت بسملة، خلال فى تصريحات صحفية إنها كانت تحلم وتمني النفس بالتفوق وأن تكون ضمن أوائل الجمهورية، لكن أن تكون الأولى أمر كان مفاجئا لها: "كانت مفاجأة جميلة جدًا إني أكون الأولى على الجمهورية، والحمد لله كرم ربنا عليا ودعوات والدي ووالدتي أكبر الأسباب".

وأوضحت بسملة، الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية، من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان قسم صناعات غذائية تخصص عجائن ومخبوزات، أنها تنوي دخول كلية الزراعة لأجل الوصول إلى حلمها في أن تصبح "دكتورة في التغذية".

وتابعت: "فخورة الحمد لله باللي قدرت أحققه وإني أكون من الأوائل، وحلمي الحصول على لقب دكتورة من التعليم المزدوج علشان أثبت لنفسي ولغيري إن مش لازم أدخل ثانوي عام علشان أكون دكتورة أهم حاجة أدخل حاجة بحبها علشان أقدر أكمل وأنجح".

واختصت بسملة بالشكر اثنين من أساتذتها في المدرسة، وهما (محمد مدكور، وناصر وصفي)، لافتة إلى أنهما كانا يدربونها على نماذج لم يخرج منها الامتحان، وأنها كانت حريصة على صلاة الفجر: "كنت حريصة على الصلاة والأذكار وتنظيم وقتي والمذاكرة 15 ساعة كل يوم، والحمد لله ربنا كرمني".

بسملة عصام عبد المنصف الأولى على مستوى الجمهورية تعليم فنى

001
001

002
002
بسلمة عصان عبدالمنصف الأولى على مستوى الجمهورية تعليم فنى العاشر من رمضان أوئل الجمهورية دبلومات فنية