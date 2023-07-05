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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة سيدة صدمتها سيارة أعلى الطريق الدائرى بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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 أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 وكان قسم شرطة المرج بـمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام إحدى السيدات- بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلًا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج الطريق الدائري منطقة المرج المباحث الجنائية