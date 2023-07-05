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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع عامل أشعل النار في سوق عين شمس

النيابة العامة
النيابة العامة
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 تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع عامل بتهمة إشعال النار فى سوق عين شمس، مما أسفر عن احتراق 4 محال، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وكشف الأسباب وتقدير حجم التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين التهام النيران محتويات 4 محال لبيع لبيع الدواجن والبقالة والخضراوات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبه جنائية وراء الواقعة وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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