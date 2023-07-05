رجل أمريكي يستعد لدخول موسوعة جينيس بهواية جمع الأقلام الرصاص الخشبية

يسعى رون بارثولمي من ولاية آيوا الأميركية إلى تحقيق رقم قياسي عالمي من خلال تجمعيه إلى الأقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظافره.

وحسب شبكة (كي سي سي ي- تي في) يقول بارثولمي: إن أقلام الرصاص التي يملكها موجودة في مسقط رأسه، مشيرا إلى أنه في كثير من الحالات "تكون أقلام الرصاص هي الشيء الوحيد الذي لا يزال يمثل سجلا لهذا العمل، وأعتقد أنها مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ".

وحاليا، يقول بارثولمي إنه يمتلك أكثر من 70 ألف قلم رصاص، ويعد هذا الرقم أكثر بكثير من الرقم الحالي المسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية والبالغ 24 ألف باسم إميليو أريناس من أوروغواي منذ عام 2020.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأميركية إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي.

وينتظر بارثولمي الآن لمعرفة ما إذا كانت موسوعة "جينيس" قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المراجعة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.