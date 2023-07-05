غدا.. مناقشة رواية "ثعلب ثعلب" بمركز الحرية للإبداع

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة رواية "ثعلب ثعلب" للروائي والشاعر أحمد فضل شبلول، في السابعة مساء غد الخميس، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز في الإسكندرية.

يناقش الرواية كل من: الدكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة زينب فرغلي رئيس قسم النقد والبلاغة بكلية دار العلوم جامعة المنيا، ويدير الندوة الكاتب رشاد بلال.

وصدرت الرواية حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.