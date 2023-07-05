أستاذ اقتصاد: الدولة أولت اهتماما كبيرا لقطاع الصناعة.. فيديو

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية في أي دولة، ومصر أولت قطاع الصناعة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي، وتم إنشاء مدن صناعية متكاملة مثل مدينة الأثاث والدواء وغيرهما والمجمعات الصناعية على مستوى جميع المحافظات بما يعني عمل خريطة توزيع جغرافي جيدة للمجمعات الصناعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة اهتمت بالتشريعات في مجال الصناعة من خلال إصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وقانون هيئة التنمية الصناعية وقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، موضحا أنه يجري العمل على تحسين جودة وتنافسية المنتج المصري بحيث يقنع المستهلك المحلي أولا مما يخفض من فاتورة الاستيراد وبعد ذلك زيادة الاتجاه للتصدير.