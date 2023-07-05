"الوفد": واثقون في نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ونرفض المعارضة الكاذبة

أكد حزب الوفد برئاسة د. عبدالسند يمامة التزام بيت الأمة بدعم الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية، معلنا رفضه أي محاولة للنيل من سمعة الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأوضح الحزب أن جميع الانتخابات الرئاسية سوف تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية، تحت اشراف قضائى شامل نؤمن جميعا بنزاهته وأن جميع المرشحين سيحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة في الانتخابات القادمة.

وقال الحزب في بيان له: “ويؤكد حزب الوفد بما له من تاريخ سياسي عريق رفضه لما اعلنه السيد احمد طنطاوى مؤخرا برفضه لكافه التعديلات الدستورية ٢٠١٤ التى وافق عليها الشعب المصرى ويرى الحزب ان مثل هذه الطريقة بعيدة كل البعد عن المعارضة النزيهة البعيدة عن الانتهازية”.

وتابع: “وهذه الطريقة يرفضها شعب مصر الواعى ويشجب الحزب ادعاءات المعارضة الكاذبة التى ليس لها تاريخ يذكر ومبنية على محاولات للظهورالكاذب الذى يهدم ولا يضيف لبلد اجتاز ثورتين عظيمتين وبدا فى خطة بناء واصلاح تجعله يرفض التقهقر للخلف مع هؤلاء الاشخاص مدعى الحرية والديمقراطية حبرا على ورق” !!

ويؤكد حزب الوفد ترحيبه بترشيح أكثر من مرشح للمنافسة على منصب الرئاسة، ويتم ترك الأمر للشعب العظيم للاختيار

ونحن نؤكد على أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة أن يقترن كلامها بدعوة للحرية والديمقراطية، وفي الوقت ذاته تحاول فرض شروط تمنع شخص بعينه من الترشح في الانتخابات التي تجري وسط إشراف قضائي لا يمكن التشكيك في نزاهته.

وفي الختام، فإن حزب الوفد يدعو جميع المصريين إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والإسهام في بناء مستقبل مصر الزاهر، ونأمل أن تتم الانتخابات بشكل سلس وهادئ وفي جو من الديمقراطية والشفافية".