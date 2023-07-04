مفاجأة.. باريس سان جيرمان يعرض مبابي للبيع

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض نجمه كيليان مبابي للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتمثل هذه التقارير تغييرا كبيرا في استراتيجية النادي الفرنسي في التعامل مع مبابي، حيث كان يسعى للضغط على اللاعب للاستمرار في حديقة الأمراء.

وأعلن مبابي قبل أيام، عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي الموسم المقبل في صيف 2024، وهو ما يعني رحيله مجانا.

وأوضحت التقارير أن باريس اتفق مع اللاعب على بيعه في الصيف الحالي من أجل تجنب خسارته بشكل مجاني في الصيف المقبل، وأيضا للهروب من خطر عقوبات اللعب المالي النظيف.

ويهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" النادي الباريسي بتعرضه لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في حال فشل في توفير راتب النجم الفرنسي البالغ 72 مليون يورو.