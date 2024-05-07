6 التزامات حددها قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة على وزارة الصحة

عمل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية كأي مواطن عادي.

فيما يأتي تستعرض البوابة نيوز التزامات وزارة الصحة الخاصة بـ حماية حقوق ذوي الإعاقة

تلتزم الوزارة المختصة بـ الصحة والوزارات والأجهزة المعنية لـ حماية حقوق ذوي الإعاقة بما يأتي:

١- وضع برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها ٢- تقديم خدمات التدخل المبكر.

٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

٥_تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة لأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها لأشخاص ذوي الاعاقة.

٦_تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات للصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.