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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون تداول المعلومات مهم لأمن المجتمع السياسي، وهناك نقاشات مع الأجهزة المعنية في بعض التفاصيل الفنية الخاصة بنوعية المعلومات المتداولة وتاريخ سرية المعلومات.

وأضاف رشوان خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا يهتم بالمشككين في جدية الحوار الوطني، ولا يعتبرهم موجودين، لأنهم بالفعل غير مشاركين، بينما المشاركون من المعارضة والحركة الديمقراطية يفحرون بمشاركة ممثليهم في الحوار الوطني عبر مواقع التواصل. 

وذكر المنسق العام للحوار الوطني أن الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد، لأنه ضم جميع الأطياف والتيارات، وهو ما أصاب الجماعة الإرهابية بالصدمة، إضافة إلى أن المشاركين جميعهم متخصصون في المجالات التي شاركوا فيها، وبالتالي الخلافات بينهم هي خلافات حقائق، وليست خلافات سياسية.

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