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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا وزيزو في الهجوم.. أسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لكأس مصر.

 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"  – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

الزمالك أوسوريو كاس مصر المقاولون العرب