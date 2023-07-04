شيكابالا وزيزو في الهجوم.. أسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لكأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.