أصغر سباح في مصر من ذوي الهمم: أمنيتي عبور المناش.. والخطيب مصدر إلهامي

محمد حسين عبدالرسول، والملقب بـ "النسر"، هو أصغر بطل سباحة في مصر للأشخاص ذوي الهمم. يتمتع "النسر" بموهبة استثنائية في السباحة، وهو يمتلك إصرارًا قويًا وعزيمة صلبة، مما جعله يتغلب على صعوبات الحياة ويصنع لنفسه مستقبلًا مشرقًا.

يعتبر "النسر" من بين الرياضيين الشباب الذين تألقوا في المنافسات الرياضية الخاصة بذوي الهمم، وقد حقق العديد من الإنجازات الرياضية المذهلة، ما جعله مصدر إلهام للكثيرين. ويعد "النسر" مثالًا يحتذى به فيما يتعلق بالتصميم على تحقيق الأهداف وتخطي الصعوبات.

حقق محمد حسين عبد الرسول، الملقب بـ "النسر"، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، العديد من البطولات في رياضة السباحة، ومن بينها كأس مصر 2023 وبطولة الجمهورية لذوي الهمم.

وفي تصريحات لـ " البوابة نيوز"، أشار "النسر" إلى أنه يتدرب لمدة ساعتين يوميًا خلال الإجازة و3 أيام في الأسبوع خلال الدراسة، وأن العائلة وأصدقائه في النادي يلقبونه بـ "النسر".

ويتمنى محمد عبد الرسول الاستمرار في لعبة السباحة لتحقيق حلمه بحصد البطولات العالمية ورفع علم مصر على منصات البطولات.

كما يسعى "النسر" لعبور المانش زي كابتن خالد حسان، ويتمنى أن يلتقي بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يعد من بين مصادر إلهامه.