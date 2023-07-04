الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين إنبي والنجوم في ربع نهائي الكأس

سيطر التعادل الإيجابي علي مباراة إنبي والنجوم بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد «بتروسبورت»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

افتتح أهداف اللقاء فريق إنبي عن كريق اللاعب عبدالرحمن عماد في الدقيقة 14، بينما احرز هدف التعادل لفريق النجوم اللاعب عبدالله جمال في الدقيقة 22 من احداث الشوط الأول.

ويكمل فريق النجوم الأداء المميز و يثبت انه ند قوي أمام فرق الكبار في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر.