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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الأمن العالمي

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، والتمسك بتسوية الخلافات والصراعات بين الدول عبر الحوار والتشاور، والدفع بحل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة سياسيا بما يحصن سياجا أمنيا في المنطقة، مشيرا إلى أن الحفاظ على السلام والأمن الدائمين في المنطقة من مسؤولية الصين المشتركة.

وحث الرئيس الصيني، في أثناء حضوره قمة منظمة شانغهاي للتعاون عبر رابط فيديو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية على بذل جهود لحماية السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك.

الرئيس الصيني الخلافات والصراعات مبادرة الأمن العالمي