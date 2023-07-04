توريد 442 ألف طن أقماح بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٥٧طنا و٧٥ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٤٤٢ طنا و١٤٢ كيلو قمح.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات اللأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، أضافت وكيلة وزارة التموين أنه تم ضبط 915 طن قمح وتم تحرير 29 محضر جنح حيال المخالفين، مشيرة إلى أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة بلغت ١٠٢٧١ طنا.