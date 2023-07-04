رئيس جامعة بني سويف يُقدم التهنئة للجهاز الإداري بعيد الأضحى المبارك

توجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الثلاثاء، إلى المبنى الإداري بالجامعة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومُرافقيه، مديرو عموم الإدارات.

وفي جولته - قام رئيس الجامعة بتفقد الإدارات الخاصة بقطاع التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، وإدارة العلاقات العامة والوحدات الحسابية، كما استمع لاحتياجات كل إدارة، ووافق على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الفعلية.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم الشكر للإداريين على جهودهم في ظهور العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بالشكل الذي يليق بصورة الجامعة، وخاصة العاملين بالإدارة العامة لشئون الطلاب، مُطالباً بسرعة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة كافة النتائج، مشيراً إلى أنه بالفعل تم إعلان بعض النتائج قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن جميع النتائج سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أن العمل يسير على قدم وساق داخل شئون الطلاب حتى يتم الإعلان عن كافة النتائج.

فيما أكد "مندور" - خلال تفقده للمبنى الإداري - أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها للحصول على مواصفات أعلى ISO - 21001 - 2018، وذلك لارتباطه الوثيق بتطوير المواصفات التعليمية، مما يتطلب تضافر الجهود، وتحديد دقيق للأدوار والمهام، مُعطياً تعليماته بإعداد توزيع الغرف تبعاً للقطاعات والإدارات العامة، لضمان سهولة الانتقال بين الإدارات ذات طبيعة العمل المشتركة.