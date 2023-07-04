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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باولو ديبالا يعلق على العروض السعودية

ديبالا
ديبالا
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علق الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالى، على العروض التي حصل عليها من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان باولو ديبالا قد تلقى مجموعة عروض من أندية سعودية في الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الهلال.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن باولو ديبالا، قد رفض كل العروض السعودية التي حصل عليها، وينوي الاستمرار مع روما في الموسم المقبل.

ويمتد عقد باولو ديبالا مع ذئاب روما حتى يونيو 2025، وهناك شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لأندية الكالتشيو، و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.

يذكر أن روما من جانبه لا يريد الانفصال عن نجمه الأرجنتيني هذا الصيف، خاصة مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى بعيدا عن الملاعب حتى 2024.

باولو ديبالا الدوري السعودي للمحترفين الهلال