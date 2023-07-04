باولو ديبالا يعلق على العروض السعودية

علق الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالى، على العروض التي حصل عليها من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان باولو ديبالا قد تلقى مجموعة عروض من أندية سعودية في الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الهلال.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن باولو ديبالا، قد رفض كل العروض السعودية التي حصل عليها، وينوي الاستمرار مع روما في الموسم المقبل.

ويمتد عقد باولو ديبالا مع ذئاب روما حتى يونيو 2025، وهناك شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لأندية الكالتشيو، و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.

يذكر أن روما من جانبه لا يريد الانفصال عن نجمه الأرجنتيني هذا الصيف، خاصة مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى بعيدا عن الملاعب حتى 2024.