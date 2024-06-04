الإصلاح والنهضة: مدبولي مقاتل وتولى رئاسة الحكومة في ظروف قاسية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شخصية وطنية ومقاتلة، موضحا أنه تولى الحكومة في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، مشيرا إلى أنه مر بالعديد من الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يحدث في غزة.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على الرغم من كل هذه الأزمات إلا أن الحكومة أنجزت أمور مهمة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومن أهمهما مؤسسة «حياة كريمة»، إضافة إلى إنجازات الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة مثلما كان لها إنجازات إدارية وفنية كان هناك مجموعة من الملاحظات على أدائها، لافتا إلى أن هذه الملاحظات يجب معالجتها في المرحلة الجديدة، موضحا أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة، بالأخص لأنها بذلت كثيرا من المجهودات في الـ10 أعوام الماضية.