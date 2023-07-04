صحة النواب تدعم مطالب السويس لتطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستكون داعمة لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام المؤسسات الصحية بالمحافظة من مستشفى لوحدات صحية، مؤكدا أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامة.

وطالب الوحش نواب السويس بتقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب خاصة مستشفى الجامعة والانتهاء من تجهيزها وكذلك الأقسام التي تشملها .

وأكد الوحش أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية مابين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمه طبية للمواطنين .

كما قام الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

حيث استعرض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب في مستهل زيارتهم للمحافظة والمقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام جهود تطوير المنظومة الصحية استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل وقام الوفد بجولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لاطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ أمام وفد لجنة صحة النواب "برزنتيشن" عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال ٥ سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول .