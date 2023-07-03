بثلاثية نظيفة.. بيراميدز يقصي البنك الأهلي من كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في إقصاء البنك الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بنيوسف - دودو الجباس

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه اسلام عيسى، وبعدهاحاول البنك الأهلي إدراك هدف التعادل لكنه لم ينجح في النهاية.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل نادي بيراميدز على ركلة جزاء وطرد لاعب البنك الأهليللحصول على الانذار الثاني، ليضيف فخر لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الستين أضاف اسلام عيسى الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريقه.