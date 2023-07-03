يعود أبطال عرض "ليلة القتلة" لجمهور مسرح الطليعة من جديد

يعود أبطال العرض المسرحي "ليلة القتلة" للجمهور من جديد، في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

"ليلة القتلة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفني للمسرح، من تأليف خوزيه تريانا، وإخراج صبحي يوسف.

يشارك في بطولة العمل كل من: نشوى إسماعيل، وإميل شوقي، ومروج، وياسر مجاهد، ولمياء جعفر، وشيماء يسري، وترجمة فتحي العشري، وأشعار عوض بدوي، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وديكور وأزياء سماح نبيل، وإضاءة ابراهيم الفرن، وإخراج صبحي يوسف.

وقد مثّلَ العرض مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ29، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من جمهور الأردن، حيث قُدم العرض في 8 نوفمبر 2022، على المسرح الدائري بعمان، لمرتين في السادسة والثامنة مساء، ولاقي استحسان الجمهور بشكل مبهر.