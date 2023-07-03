قطار ينهي حياة شخص ويحول جثته لأشلاء في العياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده بقرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بقرية المتانيا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي أشلاء جثة أحد الأشخاص لم يتم تحديد هويته بسبب تحول الجثة لاشلاء جراء اصطدام القطار بها جري جمع الاشلاء ونقلها إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.