برلمانية تتقدم باقتراح برغبة للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهة الى رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقالت “الكاتب” أنها تقدمت بهذا الاقتراح بناءً على الشكاوى والمقترحات التى تم الإستماع لها من السادة المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمن المزارع المصرى من الغش التجاري فى الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وطالبت بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها، حيث تقوم هذه اللجنة بوضع قائمة تحديث سنويًا بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور في مصر كما يوجد بالدول المتقدمة زراعيًا.