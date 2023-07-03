ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 45 فى حادث تصادم بطريق مرسى علم إدفو بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 45 آخرين، اليوم، الإثنين، فى حاجث تصادم سيارتين شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع المصابين والجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، على طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، ووجه الدكتور الدخيلى، مدير المرفق، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين، تم نقل الجثتين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث تصادم سيارتين مصرع شخصين اصابة 45 أخبار محافظة أسوان