بالفيديو.. الزراعة: طفرة كبيرة في مجال استصلاح الأراضي بمصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمام كبير جد من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع القطاعات المصرية، وبصفة خاصة قطاع الزراعة وهو ما كان واضحًا بشكل كبير في الاستمرار والتأكيد على دعم قطاع الزراعة وزيادة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا القطاع، والتأكيد على أهمية زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيًا أو رأسيًا لتحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية.

وأضاف "علي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن كل تلك المجهودات انعكست بشكل كبير على أداء قطاع الزراعة، حيث أن هناك طفرة كبيرة جدًا في مجال استصلاح الأراضي وما تم إضافته بالرقعة الزراعية خلال العشر سنوات الماضية يفوق ما تم إضافته خلال ال60 عامًا الأخيرة.

وتابع، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على مشروعات كبيرة جدًا في مجال استزراع واستصلاح الزراعي، مثل مشروعات المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير وشرق العوينات ووسط وشمال سيناء فهي مشروعات وإنجازات كبيرة تمت في الفترة الأخيرة وستنعكس على تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين.

وأردف، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أنه يوجد مشروعات تحديث نظم الري ومشروعات الصوب الزراعية، والمشروع القومي للبتلو، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء.