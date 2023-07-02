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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: توزيع لحوم أضاحي 174 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن ذبح ١٧٤ رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى و مراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية.


أكد المحافظ  الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير لافتا إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.


من جانبه ، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا أن عمليات ذبح الأضاحى تمت وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطرى والصحة والتضامن الاجتماعى، وتم الذبح فى ٩ مجازر وبمساهمة ١١٩ جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على ٢٧ ألف أسرة بواقع ١١٥ قرية على مستوى مراكز المحافظة.
 

أخبار محافظة المنيا أسامة القاضي محافظ المنيا