جهاز الزمالك يركز على الجانب الفني استعدادًا للمقاولون العرب

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على التدريبات الفنية في مران اليوم الأحد، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات الركض بالكرة والتحرك السريع بالإضافة إلى نقل الكرة من لمسة واحدة بين اللاعبين في المساحات الضيقة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق على متابعة تحركات اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال تنفيذ التمريرات والجوانب الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.