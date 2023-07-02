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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسوريو يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

شهدت الجلسة حديث مطول من جانب أوسوريو بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وتشديده على أهمية اللقاء بالنسبة للفريق.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن ضرورة الاستمرار في الظهور بنفس المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة، ومواصلة تنفيذ الطرق التدريبية الجديدة لهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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