قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس أذربيجان أكدت التطلع لاستمرار العمل معا ودفع العلاقات الاقتصادية، و قد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاتي مع الرئيس الأذربيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي،خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، استعرضنا الجهود المصرية لإنفاذ المســاعدات الإنســـانية لأهالـي قطـــاع غـــزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة .

وتابع الرئيس السيسي: استعرضنا جهود إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بدلا من الحروب والدمار والخراب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

واستقبل الرئيس السيسي، علييف، اليوم السبت، وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.وعقدت قمة مصرية أذربيجانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلًا عن الدفع قدمًا بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.