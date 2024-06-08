"واشنطن بوست": توصيل المواد الغذائية سيبدأ عبر رصيف غزة العائم في غضون أيام

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرصيف البحري العائم بساحل غزة تم إصلاحه أمس /الجمعة/ وأن توصيل المواد الغذائية لسكان قطاع غزة من خلاله سيبدأ مرة أخرى في غضون أيام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" القول إن قوات أمريكية وإسرائيلية أعادت ربط الرصيف العائم أمس في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستئناف عملية إنسانية تعاني من انتكاسات حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن نائب الأدميرال براد كوبر، وهو ضابط عسكري أمريكي كبير يشرف على المهمة، قوله للصحفيين إن شحنات المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها ستبدأ مرة أخرى "في الأيام المقبلة" بعد أن مزقت الأمواج العاتية الهيكل العائم في أواخر الشهر الماضي.

وأضاف: أن الشحنات الجديدة الأولى ستتضمن 500 ألف رطل من المساعدات، بالإضافة إلى آلاف الأطنان الأخرى في طور الإعداد.

وذكرت الصحيفة أن شدة ارتفاع أمواج البحر لا تزال مصدر قلق، ناقلة عن كوبر قوله "لقد كان الطقس دائمًا عاملًا في العمليات العسكرية.. وكما نفعل في جميع أنحاء العالم كل يوم، سوف نتكيف مع الطقس كما هو مطلوب".

ومع مواجهة أكثر من مليون فلسطيني المجاعة، بدأت عمليات تسليم المساعدات عبر الرصيف في 16 مايو الماضي بعد تأخير عن الموعد المحدد بسبب سوء الأحوال الجوية. وتعرضت أجزاء من الرصيف الفولاذي لأضرار في 25 مايو الماضي بسبب الأمواج التي زاد ارتفاعها عن خمسة أقدام. وتم تعليق المهمة بعد أيام عندما انهار الهيكل.

ونقلت القوات الأمريكية القطع المنهارة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب شمال غزة وأمضت أكثر من أسبوع في إعادة تجميعها. وقدر مسؤولون في البنتاجون أن الرصيف تعرض لأضرار لا تقل عن 22 مليون دولار.

ورفض كوبر تحديد ما ستفعله القوات الأمريكية إذا شكلت الأمواج الهائجة تهديدًا مرة أخرى، قائلًا إن الوحدات المعنية "لديها سلسلة من خطط الطوارئ". ويرتبط الرصيف العائم بالأرض بجسر فولاذي. وتم تسليم حوالي 1000 طن من المساعدات عبر الرصيف قبل توقف المهمة مؤقتًا.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين القول إن تبني الرئيس بايدن لهذا النهج – والتحديات التي تصاحبه – يؤكد كيف فشل هو وكبار مستشاريه في ممارسة ضغط كافٍ على إسرائيل لتمكين المزيد من إيصال المساعدات من خلال فتح معابر برية إضافية إلى قطاع غزة.

وقد حث بعض المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، الذين فزعوا من حجم الموت والمعاناة التي أحدثتها ثمانية أشهر من الحرب على غزة، الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات أكثر قوة مثل حجب عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية – لفرض نهاية للأزمة