إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم

أصيب 3 أشخاص بكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم للضرب خلال مشاجرة استخدم فيها الشوم والعصي، والتي نشبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة في إحدى قرى مركز الفيوم؛ إذ بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة تدخل فيها عدد من ذوي طرفي المشاجرة وتبادلوا الضرب فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتأمين سيارات الإسعاف حتى نقلت المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة قيصر بدائرة الوحدة المحلية بسيلا بنطاق المركز ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في المشاجرة التي اندلعت بين عائلتين بعزبة قيصر، فيما تمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وألقى كل منهم اللوم على الطرف الآخر في بدء المشاجرة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان المشاجرة، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.