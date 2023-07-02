أبطال "بابا أنا آسف" يجرون البروفات النهائية بمسرح "ثقافة بورسعيد"

أجرى أبطال مسرحية بابا أنا آسف على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، البروفات النهائية للعرض قبل بدء عرض المسرحية الخميس المقبل في التاسعة والنصف مساء والذي يستمر عرضه لمدة عشرة أيام.

والمسرحية للكاتب سامح الرازقي، المخرج محمد الدسوقي، بطولة الفنان القدير حسني عكري الفنان خالد جمعة الفنانة ساره هاني الفنان محمد مجاهد الفنانة بسمه مجاهد، نجوم مسرح الطفل فرح رفاعي، سليم السفطي، جني مدحت ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامه، فرح هاني ، تصميم ديكور شادي قطامش ، الحان أحمد العجمي، استعراضات كريم مصطفي ، تدريب محمد محسن ، ملابس علا عبد اللطيف.

كما أن مسرحية "بابا أنا آسف" مسرحية استعراضية غنائية للطفل، وهي رسالة حب و تقدير لكل اب يبذل فوق المستطاع ويتحمل كل شيئ في سبيل أن يرى اولاده بخير ويربيهم على قدر من القيم والمبادئ، وكيف نربي جيل يقدر ويحترم ويشعر ويعبر، جيل يدرك قيمة الاب و دورة وحنانه وحمايته.

وتقدم المسرحية في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الاطفال علي التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.

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