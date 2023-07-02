أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يوليو 2023

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 2 يوليو 2923، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.04 ألف جنيه للبيع و 18.2 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب جوالي 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء.

وأخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.