40 صورة ترصد احتفالات أهالي الأقصر بثاني أيام عيد الأضحى

واصل أهالي محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، احتفالاتهم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقبلت الأسر مصطحبين أطفالهم على المتنزهات والحدائق بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتزامن مع تحسن أحوال الطقس ليلاً.

شهدت الحدائق والمتنزهات بمحافظة الأقصر، أجواء احتفالية مختلفة، حيث قام الأطفال باللعب بالبالونات، كما تطوع شباب للرسم على وجوه الأطفال لإدخال البهجة إلى قلوبهم.

كما امتلأ الكورنيش السفلى والعلوي، وساحة أبو الحجاج وشوارع المحطة والتليفزيون وصلاح الدين والأندية والحدائق والمتنزهات بشتى أنحاء المحافظة، بالآلاف من المحتفلين، كما اكتظت الكافتيريات وصالات الألعاب والأندية والملاهي عن آخرها بالأهالي من مختلف الأعمار، وافترشت العشرات من الأسر المناطق الخضراء بالكورنيش واستقل آخرون الحنطور لعمل جولة قصيرة لمشاهدة معالم المدينة السياحية، فيما لجأ الشباب إلى الجزر النيلية والمسطحات الخضراء لقضاء عدة ساعات وسط المياه والخضرة

كان ارتفاع درجة حرارة الجو، قد تسبب في ضعف إقبال مواطني محافظة الأقصر، على الحدائق العامة والكورنيش للاحتفال بعيد الأضحى المبارك نهاراً، حيث وصلت درجة الحرارة ما بين 39 إلى 41 درجة خلال فترات النهار، إلى أن خرج أهالي الأقصر، إلي الحدائق والمنتزهات والملاهي ليلا، بعد انكسار الحرارة من أجل الاحتفال بثاني عيد الأضحى المبارك.

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