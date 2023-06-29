لافروف: روسيا تراقب "بقلق" الوضع في السودان وتهتم باستقراره

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، أن روسيا تراقب بقلق الوضع الراهن في السودان وتحرص على المساعدة في تحقيق الاستقرار.

وقال "لافروف" في اجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن روسيا تراقب الوضع في السودان بقلق وتهتم بالمساعدة في خلق الظروف الملائمة للانتقال إلى حالة استقرار، ومن خلال سفارتنا التي لا تزال تعمل في الخرطوم نتواصل مع جميع الأطراف المعنية، وهذا له أهمية خاصة بالنسبة لنا".

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن وصول "عقار" إلى موسكو جاء في "وقت مناسب جدًا".

وأضاف "أننا نقدر التوصيات حول كيفية مساهمة روسيا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في تخطي هذه الأزمة، وسننتهز هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي ورسم الطريق نحو الأمام، كما سنتبادل أيضًا وجهات النظر حول الوضع في دول الجوار".