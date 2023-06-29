دراسة تكشف فائدة جديدة لـ"فيتامين د" مرتبطة بكبار السن

أظهرت تجربة سريرية أن تناول مكملات "فيتامين د" يمكن أن يقلل من خطر الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، مثل النوبات القلبية، بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين.

على الرغم من أن الفرق في المخاطر كان ضئيلاً، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وهناك حاجة لإجراء مزيد من التقييم، خاصةً فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول أو الأدوية الأخرى لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

يعتبر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تزداد حالاتها مع تقدم السن وزيادة انتشار الأمراض المزمنة.

على الرغم من استمرار وجود صلة بين مستويات "فيتامين د" وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفقًا للدراسات المستندة إلى الملاحظة، إلا أن التجارب العشوائية الشاملة لم تجد دليلًا يدعم فعالية مكملات "فيتامين د" في منع حدوث الأحداث القلبية والأوعية الدموية.

ويمكن أن تكون هذه الاختلافات في تصميم التجربة هي السبب وراء عدم وجود تأثير ملموس، والتي يمكن أن تؤثر على النتائج.