تامر حسنى: «تاج» فى جميع أنحاء العالم

نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لفيلم "تاج" يشارك بها جمهوره، وعلق على الصورة "فيلم تاج فى مصر وجميع أنحاء العالم" .

يشارك الفنان تامر حسنى فى السباق السينمائى لعيد الأضحى بفيلم "تاج"، وهو من نوعية أفلام البطل الخارق "سوبر هيرو".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا حول شخصية شخص يمتلك قوة خارقة، ويجسد تامر أكثر من شخصية داخل العمل، وفى تصاعد للأحداث بشكل درامى تشويقى مع بعض الكوميديا.

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، التأليف والإخراج تامر حسنى.