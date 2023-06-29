محافظ الجيزة: تحرير 125 محضرا لذبح الأضاحي بالشوارع وجمع الجلود دون ترخيص

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ١٤٣٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للذبح داخل المجازر .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، مشيرا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد لذبح الأضاحي.

كما أكد أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز أسفرت عن تحرير ١٢٥ محضرا سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث جاء مركز العياط في المقدمة بضبط ٤٧ حالة والهرم ١٥ حالة و الحوامدية ١٠ حالات والطالبية ٩ حالات والعمرانية ٨ حالات.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التموينية والتي أسفرت عن تحرير ١٩٩ محضرا لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والاوزان المحددة للخبز والتلاعب في الأرصدة والغلق .

وأكد محافظ الجيزة، استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك .

لافتا إلى التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوي البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوي الواردة من المواطنين .