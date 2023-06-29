دماء على المزلقان.. 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين اشتركا مع ثالث هارب وجار ضبطه، في قتل تاجر فاكهة خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر فاكهة به آثار طعنات متفرقة.

بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بسبب خلافات سابقة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط اثنين واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.