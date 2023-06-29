217 مليون دولار من البنك الدولي لتمكين الأوغنديات اقتصاديا ومساعدة اللاجئات

الخميس 29/يونيو/2023 - 01:24 م

اعتمدت الحكومة الأوغندية، مبلغ 217 مليون دولار أمريكي (805 مليار شلن أوغندي)؛ لدعم المرأة وتمكين الأوغنديات اقتصاديا، وذلك في إطار برنامج عمل بعنوان "خلق الفرص ودعم الانتاجية للمرأة الأوغندية العاملة".

وأشار بيان صادر عن الحكومة الأوغندية إلى أن تمويل البرنامج مقدم من البنك الدولي في إطار اتفاقات التعاون للتمكين الاقتصادي والإنماء البشري للمرأة الأوغندية في مجالات العمل المتنوعة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التكنولوجيا لاسيما النساء الريفيات اللاتي لا يتعدى استيعابهن للتكنولوجيا في مشروعات أعمالهن الصغيرة والمتوسطة نسبة 44 % مقابل 62 % للرجال بحسب دراسات البنك الدولي.

ويستهدف البرنامج الوصول بخدماته إلى 35 ألف سيدة من صاحبات المشروعات المتناهية الصغر و4000 سيدة من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما سيخصص للنساء اللاجئات إلى أوغندا مبلغ 40 مليون دولار من اعتمادات المشروع، بهدف تمكينهن اقتصاديًا والمقدر عددهن بنحو 16 لاجئة أو نازحة من دول جوار أوغندا.