غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته للقاء المقاولون بربع نهائي الكأس

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر له يوم 4 يوليو المقبل.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء واليوم الخميس، وذلك عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي في الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على غزل المحلة رفع رصيده للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر .

ويأمل فريق الزمالك في حصد الكأس للخروج ببطولة هذا الموسم، وذلك في ظل خسارته لقب درع الدوري، وخروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخسارته للقب السوبر المصري بداية الموسم، كما خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة أمام بيراميدز بدور نصف النهائي .