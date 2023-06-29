النيابة ترسل ضبطية حشيش تزن 3 كجم بالقاهرة الجديدة إلى المعمل الكيميائي

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة 3 عاطلين بمنطقتي الشروق وبدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام - هاتف محمول).

كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9.5 كيلوجرام و2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.